Россия предлагает Монголии и Китаю подключиться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая — Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

«В условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках все более актуальной видится задача увеличения расчетов в национальных валютах, мы об этом в последнее время много говорим, — сказал он. — В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к Системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Путин.

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Он указал на важность унификации таможенных регламентов на основе трехстороннего ведомственного соглашения, которая создала большие возможности для наращивания торговых связей между тремя странами.

Также президент добавил, что общим интересам отвечает и укрепление контактов между деловыми кругами России, Монголии и Китая.

В целом, по словам Владимира Путина, Москва «выступает за развитие трехстороннего взаимодействия на принципах добрососедства, равноправия и уважения интересов друг друга». По его словам, за пять лет, прошедших с первой такой трехсторонней встречи, стороны продвинулись в гармонизации отношений, «налажен регулярный обмен мнениями между внешнеполитическими ведомствами, поддерживаются тесные контакты по линии отраслевых министерств, парламентов и делового сообщества, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены».