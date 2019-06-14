Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов был избран председателем межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в пресс-релизе ВЭБа по итогам заседания совета межбанковского объединения ШОС под председательством Киргизии.

«В Бишкеке 10—13 июня прошло заседание совета межбанковского объединения ШОС под председательством Киргизии. По его итогам решено, что на следующий год председательство переходит к Российской Федерации, в связи с чем председателем МБО ШОС на 2020 год избран глава государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов», — говорится в сообщении.

В настоящее время членами объединения являются «ВЭБ.РФ», Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, РСК-Банк (Киргизия), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан). В статусе банков-партнеров в работе межбанковского объединения принимают участие: АО «Беларусбанк», Банк развития Монголии, Евразийский банк развития.

Совокупный объем национальных экономик стран ШОС составляет 22,5% мирового внутреннего валового продукта, а по прогнозам экспертов МВФ к 2025 году возрастет до 38—40%.