Информация о том, что США активизировали свои попытки по внедрению в российские электросети и значительно усилили кибератаки на Москву, не соответствует действительности. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, комментируя статью The New York Times (NYT).



О газете президент Соединенных Штатов, в частности, отозвался как о «Неудачливой New York Times» (The Failing New York Times). «Верите ли вы, что она только что опубликовала статью, в которой утверждается: США значительно усиливают кибератаки на Россию», — обратился политик к своей аудитории в микроблоге.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

«Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты», — отозвался Трамп. New York Times, уверен президент, «отчаянно нуждалась в истории, любой истории, даже если она [была] плоха для страны».

Накануне NYT со ссылкой на источники сообщила о том, что американские специалисты рассматривают возможность размещения в российских электросетях вредоносного кода, который, с одной стороны, будет предупреждением, а с другой — может использоваться для кибератак.



Разведывательные действия США в системе управления энергосистемой России, по данным собеседников издания, ведутся с 2012 года, однако теперь их действия стали более активными, говорили собеседники газеты. При этом Трамп, указывали два источника издания, о планах американских специалистов внедрить в российские сети код для слежения и кибератак уведомлен не был.