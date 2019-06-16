Индия ввела повышенные пошлины на ряд ввозимых из США продуктов. Соответствующий документ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации Gazette of India. Решение вступило в силу в воскресенье, 16 июня.



В число американских товаров, которые Индия обложила повышенными пошлинами, вошли некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, сообщает газета Economic Times.

В общей сложности Нью-Дели рассчитывает получить от введения этих мер порядка 240 млн долларов. Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.

Власти Индии сообщили о намерении повысить пошлины на 29 американских товаров в июне прошлого года в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Однако решение откладывалось, пока шли переговоры с американской стороной.



В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия: 25% и 10% соответственно. Индия, занимающая второе место в мире по производству стали, раскритиковала это решение.