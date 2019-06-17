Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,373 трлн евро, сообщил в понедельник Центральный банк страны Bankitalia.



По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 млрд евро. Это произошло прежде всего за счет повышения расходов центральной государственной администрации, которые увеличились на 13,9 млрд евро.

Ведущая итальянская организация по защите прав потребителей Codacons в связи с этим сообщила, что в настоящее время на каждого гражданина страны приходится более 39 тыс. евро государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью — более 93 тыс. евро.

«Все это происходит на фоне снижения ВВП, при этом экономические показатели по различным отраслям — от торговли до промышленности — регистрируют негативную тенденцию», — указывается в сообщении Codacons.

Европейская комиссия 5 июня официально уведомила, что считает обоснованным введение процедуры корректировки ситуации с чрезмерно высоким государственным долгом Италии. Соответственное сообщение было направлено в Рим, до 20 июня правительство Италии должно направить ответ по данному поводу в ЕК.

Так называемая процедура чрезмерного дефицита бюджета (EDP) представляет собой процесс выработки для страны ЕС программы по возвращению к нормальной динамике и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно. За нарушение программы нормализации на страну могут быть наложены санкции в размере 0,2% ВВП.

Согласно данным ЕК, соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 году составило 132,2%, это второй по величине показатель в Евросоюзе и один из крупнейших в мире. По мнению ЕК, такая задолженность Италии представляет собой существенный источник уязвимости для ее экономики, и решительное сокращение госдолга должно оставаться приоритетом экономической политики.

В конце мая заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис констатировал, что Италия сейчас — самая медленно растущая экономика в ЕС. Кроме того, Еврокомиссией был существенно понижен прогноз роста ВВП страны. В частности, согласно последнему, весеннему, экономическому прогнозу ЕК, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, ожидания на 2019 год — подъем всего на 0,1%, а на 2020-й — на 0,7%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на прошлой неделе выразил уверенность в том, что Рим и ЕК смогут найти решение проблемы сокращения крупного государственного долга страны, не прибегая к процедуре принудительного снижения суверенной задолженности.