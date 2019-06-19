Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента заявила, что агропромышленный рынок Евросоюза оправился от российских контрсанкций.

«Несмотря на сложности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропищевая промышленность Евросоюза продемонстрировала выдающуюся гибкость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила она.

По ее словам, побочное влияние ограничительных мер в отношении России для экономики Евросоюза в целом остается «сдержанным и управляемым».

При этом Могерини подчеркнула, что российская экономика понесла значительные потери как из-за санкций, так и вследствие колебаний цен на нефть и снижения курса рубля.