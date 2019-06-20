Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически «письменной процедурой», то есть без открытого голосования.