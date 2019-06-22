Жителю пригорода Детройта (штат Мичиган) придется отдать своей бывшей жене почти половину из 38,9 млн долларов, оставшихся от выигранных им в лотерею Mega Millions. Апелляционный суд Мичигана рассудил, что билет относится к категории совместно нажитого имущества, сообщила телекомпания CNN.

Ричард Зеласко в июле 2013 года выиграл в лотерею 80 млн долларов. Американец решил забрать весь выигрыш сразу, сумма которого, согласно правилам, после выплат налогов и сборов сократилась до почти 38,9 млн долларов. Зеласко женился в 2004 году. Его супруга, родив ему трех детей, подала на развод в конце 2011 года. Развод затянулся и перешел в стадию арбитражного разбирательства, когда Ричард выиграл в лотерею.

Арбитражный суд высказался за раздел между супругами совместно нажитого имущества, включая выигрыш. Главная мысль заключалась в том, что совместным называется все имущество, «нажитое с момента вступления в брак и до вступления в силу решения о его расторжении». Иными словами, под эту категорию подпадает все, приобретенное и в ходе развода. При этом арбитраж рассудил, что Зеласко играл в лотерею неоднократно, вводил тем самым в расходы себя и жену, а посему и выигрыш «надо разделить» между сторонами.

Американец решил опротестовать такое решение в апелляционном суде. Однако тот не выявил изъянов в постановлении арбитражного суда. «Победить арбитраж очень сложно», — констатировал Зеласко. Он смог окончательно развестись только в 2018 году.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах. В октябре 2017 года организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с 1 доллара до 2 долларов. При этом шансы выиграть главный приз снизились с одного к 258,9 млн до одного к 303 млн.

