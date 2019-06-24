Федеральная резервная система (ФРС) США сделала запрос крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank относительно его планов создания банка «плохих» активов, чтобы проанализировать влияние этих мер на деятельность банка в Штатах. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Федрезерв в последние дни вел переговоры с ключевыми фигурами Deutsche Bank, запросив дополнительную информацию о таких планах. «Федрезерву нужно узнать у Франкфурта, как это изменит деятельность банка в США», — цитирует издание слова одного из источников.

Ранее в июне издание сообщало, что Deutsche Bank планирует создать подразделение, куда он переведет активы объемом до 50 млрд евро для управления или продажи. Также, по данным газеты, немецкий банк планирует сократить или закрыть значительную часть своей торговой деятельности за пределами континентальной Европы.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.