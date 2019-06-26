Государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе бюджетного управления конгресса США.



В документе подчеркивается, что госдолг достигнет такого показателя в связи с высоким уровнем дефицита бюджета и нормами, содержащимися в действующем законодательстве страны. По данным авторов доклада, госдолг увеличится с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности», — отмечается в докладе.

Управление предлагает в ближайшее время внести изменения в действующее законодательство, чтобы остановить рост госдолга. Однако, подчеркивается в документе, корректировки нужно вносить благоразумно. Так, поясняется в документе, если конгресс аннулирует — что поддерживают многие политики — установленные законодательством изменения в программах налогообложения и государственных расходах, госдолг может возрасти до 219% ВВП.



В начале марта американский Минфин использовал «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около 22,1 трлн долларов. За два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на 2 трлн долларов. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября) госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с 20 трлн долларов до 21 трлн.