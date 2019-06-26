Новый банк развития (НБР) БРИКС работает в направлении того, чтобы в ближайшие шесть месяцев начать выпуск облигаций в валютах России, ЮАР и Индии. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление президента НБР БРИКС Кундапура Ваман Каматха.

«Мы разместили облигации на сумму 6 миллиардов юаней. Но сейчас уже речь идет не о юанях. Мы рассматриваем привлечение средств в других валютах — в южноафриканских рандах, российских рублях и индийских рупиях. В течение следующих шести месяцев мы попытаемся начать работу с этими новыми для нас валютами», — цитирует пресс-служба слова президента банка.

В начале 2019 года НБР получил разрешение на выпуск облигаций на этом рынке на сумму до 10 млрд юаней. В рамках одобренной юаневой облигационной программы банк в феврале этого года разместил в Китае бонды на 3 млрд юаней.