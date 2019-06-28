Главы государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли совместное заявление по итогам неформальной встречи на полях саммита G20 в Осаке. Текст документа опубликован в пятницу на сайте МИД Бразилии, председательствующей в «пятерке».

«Мы с удовлетворением отмечаем, что страны БРИКС на протяжении последних десяти лет были главной движущей силой роста мировой экономики, а их совокупный ВВП сегодня составляет около трети от мирового», — говорится в документе.

Страны БРИКС договорились провести более сложные тесты пула условных валютных резервов, первое тестирование которых прошло в 2018 году. «Мы подчеркиваем сохраняющуюся важность пула условных валютных резервов БРИКС в качестве механизма по предотвращению возможного избыточного давления на платежный баланс стран-участниц в краткосрочном периоде. Вслед за успешным тестированием пула в 2018 году мы обязуемся продолжить проведение более сложных тестов в будущем в целях обеспечения его операционной готовности выделить ресурсы в случае необходимости», — говорится в заявлении.

Также лидеры БРИКС отметили положительные результаты работы механизма Системы обмена макроэкономической информацией (СОМИ) пула и заявили о продолжении работы по созданию фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС.

Страны объединения намерены вести работу со странами — участниками ВТО по вопросу реформы этого института, при этом реформа должна сохранить центральную роль ВТО в международной торговой системе. В заявлении отмечается, что механизм урегулирования споров ВТО является неотъемлемым компонентом многосторонней торговой системы, «а апелляционный орган имеет жизненно важное значение для нормального и эффективного функционирования организации».

Страны БРИКС привержены сохранению обязательной двухступенчатой процедуры рассмотрения споров в рамках ВТО и напоминают о необходимости решить вопрос с назначением членов апелляционного органа ВТО. «Настоятельно призываем незамедлительно возобновить процесс отбора его членов», — отмечается в документе.

Страны БРИКС заявили о приверженности проведения 15-го общего пересмотра квот Международного валютного фонда (МВФ) не позднее осени 2019 года. «Подтверждаем нашу приверженность сотрудничеству с исполнительным советом в целях полного осуществления реформы квот и системы управления МВФ на основе принципов, согласованных в 2010 году. Мы сохраняем приверженность проведению 15-го общего пересмотра квот не позднее ежегодного совещания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка осенью текущего года», — говорится в заявлении.



Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании стран БРИКС заявил, что БРИКС должна играть более весомую роль в мировой финансовой системе и добиваться продолжения реформы Международного валютного фонда.

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, в апреле 2019 года в ходе ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка МВФ предложил признать 15-й пересмотр квот не состоявшимся и перейти сразу к 16-му. В рамках обсуждения также прозвучало предложение увеличения заемного капитала для финансирования фонда в два или три раза. По словам первого вице-премьера РФ, директор МВФ Кристин Лагард попросила время до октября 2019 года, чтобы выработать окончательную позицию по этой части и подготовить предложения по работе над новым пересмотром квот.



Силуанов подчеркивал, что страны с развивающимися экономиками очень обеспокоены нулевым результатом обсуждения квот, потому что очевидно, что их участие в фонде недооценено.

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите G20 в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции конгресса США. Только в декабре 2015 года он ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой.



По новым правилам, у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии — по 2,7%, у Бразилии — 2,3%, у ЮАР — 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.

В Осаке собрались лидеры и члены правительств 19 стран — участниц G20 и Европейского союза. В качестве постоянно приглашенного гостя в саммите принимает участие премьер Испании.



В этом году также приглашены главы Вьетнама, Нидерландов, Сингапура, Египта как председателя Африканского союза, Сенегала как председателя Нового партнерства для развития Африки, Таиланда в качестве председателя АСЕАН, Чили как председателя АТЭС, а также руководство ключевых международных организаций: ООН, ВТО, группы Всемирного банка, МВФ, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета финансовой стабильности, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Азиатского банка развития.