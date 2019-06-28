Инвестиционный банк Goldman Sachs может пойти по пути JP Morgan, который готовится запустить собственную криптовалюту JPM сoin для проведения расчетов между корпоративными клиентами, сообщает РБК. Об этом глава финансового учреждения Дэвид Соломон рассказал в интервью изданию Les Echos.

«Предположим, что все крупные финансовые учреждения в мире смотрят на потенциал токенизации, стейблкоинов и необремененных излишними трудностями расчетов активов», — сказал Соломон и отметил, что стейблкоины — это будущее платежной индустрии.

По словам Соломона, технологические компании не будут пытаться напрямую конкурировать с банками. Скорее они станут сотрудничать, как, например, Goldman Sachs и Apple в их проекте в области платежных карт, считает специалист.

«Вы считаете, что технологические гиганты, у которых сейчас и так хватает проблем, хотят попасть в те же регуляторные ограничения, в которых работают JP Morgan или Goldman Sachs? Мне кажется, что они попытаются вступить в сотрудничество с банками, но сами банками не станут», — объяснил глава Goldman Sachs.