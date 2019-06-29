Лидеры G20 подтвердили стремление к свободной и честной торговле, заявили о необходимости реформы ВТО, говорится в декларации, принятой по итогам их встречи в японском городе Осака.

«Мы стремимся достичь свободной, честной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговли и условий для инвестиций, сохранять рынки открытыми», — говорится в декларации.

Участники саммита G20 отметили, что «международная торговля и инвестиции представляют собой важный двигатель торговли, производительности, инноваций, создания новых рабочих мест и развития».

«Мы подтверждаем нашу поддержку необходимым реформам Всемирной торговой организации для улучшения ее функций. Мы будем конструктивно сотрудничать с другими членами ВТО», — говорится в декларации саммита.

По их словам, это необходимо в связи с функционированием системы урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными между членами ВТО. «К тому же мы признаем дополняющую роль двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле, согласующихся с ВТО. Мы будем работать над едиными правилами игры, содействуя созданию благоприятных условий для бизнеса», — говорится в документе.