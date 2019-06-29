Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли и пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

«Мы будем продолжать переговоры, и я пообещал, что пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью 350 миллиардов долларов, в отношении которых можно ввести пошлины… Мы намерены продолжить работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, можем ли мы заключить сделку», — заявил Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.