Инфляция в обозримое время может дойти до непредвиденного уровня. Такие риски увидели в Saxo Bank, который опубликовал свой прогноз на III квартал 2019 года по глобальным рынкам.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен обращает внимание на достигшую максимума глобализацию. «Китай производит всё, поэтому процесс удешевления производства исчерпал себя. Добавьте сюда потенциальную торговую войну и всеобщее внимание к экологическим последствиям потребления во всех его аспектах (пластмасса, упаковка, загрязнение воздуха и воды воздушным и морским транспортом). На фоне того, что центральные банки ошибочно сконцентрировались на чрезмерно низкой инфляции, мы получаем настоящий «идеальный шторм», вся мощь которого обратится на инфляционные результаты», — прогнозирует Якобсен.

«Антиглобализация, повышение себестоимости единицы продукции по экологическим соображениям, фискальное вторжение в инфраструктуру и восстановление поврежденных цепочек поставок — все это приведет к мощному повторению глобального шока в сфере предложения, который наблюдался в 1970-х годах», — полагает эксперт.

По его мнению, «на этот раз шок случится через какое-то время после глобальной фискальной экспансии, которая должна произойти в III и IV кварталах. Она будет в первую очередь выгодна для сырьевых рынков и рынков реальных ресурсов, инфраструктурных проектов, заработной платы и золота».

«К лету 2020 года — всего лишь через год — все окончательно разуверятся в том, что денежно-кредитная политика влияет на ситуацию, и мы станем свидетелями того, как чрезмерные траты доведут инфляцию до уровня, которого не предвидел никто. Это произойдет всего через пару кварталов после того, как в очередной раз будет объявлено о кончине инфляции», — предсказывает Якобсен.



«Значения кредитного импульса во всем мире продолжают указывать на то, что самую низкую точку в экономике мы не прошли, а только движемся к ней, — указано также в его комментарии. — Из нашей модели видно, что самая низкая точка в экономических циклах находится для Китая в III квартале, а для США, Великобритании и Европы — в I—II кварталах».