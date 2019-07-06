Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен его заместитель Мурат Уйсал, документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Турецкая экономика переживает рецессию. ЦБ летом 2018 года втрое поднял ставки и уже год сохраняет их на уровне 24% в попытке обуздать инфляцию (20% при таргете в 5%). С другой стороны, в условиях высокого внешнего долга турецкая лира нестабильна, за год она ослабла на 50%.

«Глава Центрального банка Турецкой Республики Мурат Четинкая покидает свой пост», — гласит президентский указ.

Причина отставки главы Центробанка не приводится. В то же время агентство Reuters передает со ссылкой на источники, что президент Тайип Эрдоган отправил Четинкаю в отставку после того, как тот отказался уйти сам.

