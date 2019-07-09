Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов (Экофин) официально рекомендовал назначить директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ) на 2019—2024 годы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении по итогам заседания Совета ЕС.

«Экофин утвердил официальную рекомендацию назначить Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Далее ее кандидатура должна быть утверждена Советом управляющих ЕЦБ и Европейским парламентом. Окончательно назначение должно быть утверждено Европейским советом (саммитом ЕС) в октябре», — говорится в документе.

На пост главы ЕЦБ Кристин Лагард была выдвинута решением саммита Евросоюза 30 июня — 2 июля, в рамках согласования пакета кандидатов на ключевые должности в институтах ЕС, таким образом, решение Совета ЕС стало формальным шагом.

Министры экономики и финансов также провели консультации по поводу выдвижения общеевропейского кандидата на пост главы Международного фонда, однако пока не назвали никаких имен.

Лидеры ЕС выдвинули Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ

Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.