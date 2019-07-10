Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам июня вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что полностью совпало с ожиданиями экспертов, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления.



Показатель сохранился на отметке прошлого месяца, который стал самым высоким с февраля прошлого года. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.

Инфляция в городах и сельской местности в июне в годовом выражении выросла на 2,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 8,3%, на непродовольственные — на 1,4%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,2%, на услуги — на 1,8%.

Цены на свежие фрукты в июне выросли сразу на 42,7%, а на свежие овощи и зелень — на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца подорожали на 6,1%, цены на мясо увеличились на 14,4%, свинина выросла в цене на 21,1%.

Услуги здравоохранения в июне подорожали на 2,5%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,4%, на жилье — на 1,6%, цены на транспорт и связь упали на 1,9%, уточняет статистическое управление.

При этом если сравнивать рост цен в июне с этим же показателем за май 2019 года, то цены на свежие фрукты выросли на 5,1%, свежие овощи и зелень подешевели на 9,7%, а яйца — на 2,6%, цены на мясо выросли на 2,2%, свинина подорожала на 3,6%. При этом мясо птицы подорожало на 0,7%.

В то же время индекс цен производителей (PPI) в июне сохранился на уровне мая, остановившись на отметке 0,6%, хотя эксперты прогнозировали его падение до 0,2%.

Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года показатель вырос на 2,1%, хотя власти также ожидали 3%.