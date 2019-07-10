Будущие поколения американцев столкнутся с неприятными последствиями высокого уровня государственного долга США. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции ЦБ страны, Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны и состоянию американской экономики, передает ТАСС.

«В конечном счете долги, которые мы накапливаем, идут на текущее потребление, доставляют неприятности будущему поколению: [мы] передаем долговые обязательства следующим поколениям, — отметил глава ФРС. — Мы будем тратить все больше и больше на проценты и все меньше и меньше на то, на что нам действительно нужно тратить деньги».

Отвечая на вопросы конгрессменов, существует ли точка невозврата в этом вопросе, он подчеркнул: «Да, но [она] должна быть где-то в далеком будущем. <...> Трудно сказать». По его словам, ФРС по-прежнему «обеспокоена долгосрочными последствиями высокого и растущего федерального долга».

«В будущем в какой-то момент в конечном итоге придется заплатить цену. Должно быть», — отметил глава финрегулятора.

При этом он напомнил, что у Японии гораздо выше показатель отношения госдолга к ВВП, чем у США, а процентная ставка ниже, чем в Америке. По словам председателя ФРС, рост дефицита федерального бюджета в конечном итоге приведет к росту процентных ставок в США. «Федеральный бюджет находится на неустойчивом пути», — в очередной раз повторил глава ФРС.

Пауэлл также назвал необходимым очередное повышение потолка госдолга, которое рассматривается в данный момент в конгрессе США. Он вновь назвал немыслимой ситуацию, при которой США перестали бы выполнять свои денежные обязательства в установленный срок. «Я не смог бы и охватить весь масштаб возможных негативных последствий этого», — отметил председатель ФРС, выразив уверенность, что потолок госдолга будет повышен.

В опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около 22 трлн долларов. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на 2 трлн долларов.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.



В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с 20 трлн до 21 трлн долларов. Консерваторы в конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.