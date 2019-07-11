Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил отставку главы Центробанка страны тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки.



Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку 6 июля. Указ об этом подписал Эрдоган. Новым председателем банка назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

«Мы не могли смириться с подходом кое-кого в Центробанке. Он должен был выполнять все распоряжения. Поэтому мы считаем, что человек, который не выполнял требования относительно ставки и денежной политики, должен быть сменен. Если бы ЦБ играл роль, которую мы от него ожидали, то необходимости в таких изменениях не было бы. Но там был затор, и его оплачивала вся страна, весь народ», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.



Он выразил надежду, что теперь «Центробанк будет сильнее поддерживать экономическую программу правительства».

Турция столкнулась в прошлом году с обвалом курса национальной валюты, который сопровождался геополитическим накалом отношений с США. Турецкий Центробанк в середине сентября повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта — до 24% годовых с 17,75%, что способствовало укреплению турецкой лиры. После этого размер ставки не менялся.