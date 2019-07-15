Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР, передает ТАСС.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3% в годовом выражении. В частности, в I квартале рост составил 6,4%, во II квартале показатель снизился до 6,2%», — говорится в документе.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП: в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м — 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП замедлился до уровня 7,7%, в 2014-м — до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, в 2017 году повысился до 6,8%.

По итогам прошлого года темпы роста достигли отметки 6,6%, при этом объем ВВП составил 90,03 трлн юаней (13,28 трлн долларов).

Промышленное производство Китая в первой половине текущего года выросло на 6%. В докладе отмечается, что по сравнению с I кварталом текущего года динамика по итогам января — июня замедлилась на 0,5 процентного пункта. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%. По итогам прошлого года темпы роста составили 6,2% против 6,6% в 2017-м.

Объем инвестиций в основные фонды Китая, не включая сельское хозяйство, за полгода вырос на 5,8%, до 29,91 трлн юаней (порядка 4,35 трлн долларов).



Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия составил 19,521 трлн юаней (около 2,84 трлн долларов), увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе прочего в докладе отмечается, что с января по июнь в Китае наблюдался значительный рост объемов реализации товаров через Интернет — на 17,8%, до 4,82 трлн юаней (около 700 млрд долларов).