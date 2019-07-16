Министерство финансов и конгресс США близки к заключению договоренности, касающейся повышения потолка государственного долга страны. Об этом заявил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я считаю, что в обеих партиях отдается предпочтение нашим переговорам по госдолгу <...>. Я уверен, что мы приближаемся [к заключению договоренности], — отметил министр. — Я думаю, что мы очень близки к сделке, но, как вы знаете, эти сделки сложны. Я очень надеюсь, что мы сможем быстро прийти к соглашению».

«Я ожидаю, что потолок госдолга будет повышен», — заключил руководитель ведомства.

Минфин США попросил конгресс поднять потолок госдолга до августа В противном случае федеральное правительство может остаться без наличных средств, предупредил глава ведомства Стивен Мнучин.

В пятницу Мнучин попросил законодателей поднять потолок государственного долга страны до начала летних каникул, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Палата представителей конгресса США уходит на летние каникулы в конце июля, а сенат — в начале августа. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг призвала конгрессменов поднять потолок госдолга в этом месяце, прежде чем они уйдут на шестинедельные летние каникулы 26 июля.

Мнучин в пятницу рассказал, что его ведомство рассмотрело ряд вариантов дальнейших событий в отношении госдолга страны. Согласно одному из них, у США «закончатся наличные средства в начале сентября, прежде чем конгресс возобновит работу» после каникул.