Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнут согласовывать друг с другом действия, влияющие на курсы национальных валют, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об учреждении специального консультационного совета по курсовой политике ЕАЭС (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), сообщил изданию представитель комиссии. Задачей совета будет идентификация и преодоление потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причинами нестабильности на внутренних денежных рынках, увеличения взаимных колебаний курсов нацвалют, а также негативного влияния на инфляцию и макроэкономическую устойчивость членов союза.

Предполагается, что главы центробанков, которые войдут в состав совета, будут согласовывать решения, влияющие на стоимость денежных единиц. Соглашение будет направлено на внутригосударственное согласование.

По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, потребность в регламентации действий центробанков ЕАЭС назрела уже давно, поскольку в истории союза неоднократно возникали прецеденты, когда несогласованность политики регуляторов провоцировала дисбаланс на торговом рынке. Например, когда в конце 2014 года рубль резко ослаб, российская продукция получила значительное конкурентное преимущество перед аналогами, производимыми на территории других стран ЕАЭС. Для граждан других государств союза она подешевела на 20–30%, что привело к кризису в ряде отраслей.

Как заявлял в начале 2015 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Асет Исекешев (сейчас занимает пост исполнительного директора Фонда первого президента республики), жители страны, воспользовавшись резким ослаблением курса рубля к тенге, приобрели за ноябрь — декабрь 2014 года 50 тыс. автомобилей в России. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Нацбанк Казахстана искусственно стимулировал спрос на тенге, покупая его за валюту. В результате его курс оставался высоким по отношению к рублю.