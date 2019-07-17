Россия в мае 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 12,136 млрд долларов до 12,024 млрд, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.

При этом в мае на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,250 млрд долларов по сравнению с 5,832 млрд в апреле, а краткосрочных — 6,774 млрд долларов по сравнению с 6,304 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения уменьшились с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, затем в мае — до 14,9 млрд долларов.

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с 1,11 трлн долларов и Япония с 1,10 трлн долларов.