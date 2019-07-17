Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку темпов роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,4%. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам завершившихся консультаций Исполнительного совета организации с РФ.

«Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление», — отмечается в документе. В мае фонд сообщал, что «в последние три года рост ВВП (России) составлял в среднем 1,4%, прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году».

В МВФ также указали, что в России «инфляция стала снижаться и, как ожидается, вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года».