Федеральная резервная система (ФРС) США отмечает, что экономическая активность в стране продолжила расти умеренными темпами в мае — июле, при этом прогноз на ближайшие месяцы — «позитивный» вопреки опасениям по торговле, говорится в «Бежевой книге» (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.



«Экономическая активность продолжила подниматься умеренными темпами с середины мая по начало июля… Прогноз в целом был «позитивным» на ближайшие месяцы с ожиданием продолжения умеренного роста, несмотря на распространенные опасения по поводу возможного негативного влияния торговой неопределенности», — отмечается в документе.

В большинстве округов рост розничных продаж и продаж жилья был незначительным, говорится в документе. При этом продажи автомобилей и жилое строительство остались на прежнем уровне. Не изменились в целом и показатели по промышленности, но несколько округов отметили некоторый рост.

Fitch прогнозирует лишь одно снижение ставки ФРС США в 2019 году Федеральная резервная система, выполняющая функции американского ЦБ, скорее всего, предпримет до конца этого года менее масштабное, чем ожидается, снижение ставок, полагают аналитики Fitch Ratings. Уменьшение ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) в июле или сентябре выглядит вероятным, но вряд ли станет началом серии снижений — вопреки ожиданиям, которые закладываются в стоимость фьючерсов на ставку по федеральным фондам, говорится в аналитической записке рейтингового агентства.

Регулятор сообщает об умеренном увеличении занятости, хотя и немного более слабом по сравнению с прошлым периодом. В документе отмечается и продолжающаяся нехватка рабочих во многих сферах, особенно в строительстве, информационных технологиях и здравоохранении. Несколько снизилось сельскохозяйственное производство из-за аномальных дождей в некоторых районах, сократилась также добыча нефти и газа.

«В основном округа столкнулись с ростом производственных затрат, что связано с повышением пошлин и стоимости рабочей силы. Однако способность компаний переносить рост затрат на конечную стоимость была сдержана более сильной конкуренцией», — отмечается в документе. Снижение поставок поддержало цены на некоторые сельскохозяйственные товары, но в целом темпы инфляции были стабильными, либо отмечалось замедление по сравнению с прошлым периодом.