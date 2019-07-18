Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit приведет в следующем году к рецессии британской экономики с падением ВВП на 3 процентных пункта. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на прогноз, который в четверг собирается опубликовать Управление по бюджетной ответственности (OBR), британское вневедомственное государственное учреждение.

Как ожидается, OBR впервые оценит последствия сценария Brexit без сделки с точки зрения экономического воздействия на доходы британских семей, заработную плату, занятость и цены на жилье.

Опасения экономистов вызваны в первую очередь намерением участников избирательной гонки за посты лидера консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Джереми Ханта реализовать Brexit до конца октября со сделкой или без нее.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.