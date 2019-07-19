Администрация и конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга, заявил в пятницу в Белом доме президент США Дональд Трамп.



Он отверг предположение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти США могут не договориться о повышении потолка госдолга, так как одна из сторон решит воспользоваться этим вопросом для оказания давления на другую в целях достижения каких-то иных целей. «Будем надеяться, что мы находимся в хорошей форме применительно к потолку госдолга. Не могу представить, чтобы кто-либо когда-либо даже подумывал над использованием вопроса о потолке госдолга как о рычаге воздействия на переговорах», — заявил американский лидер.

«Это священный элемент нашей страны. Они не могут использовать вопрос о потолке госдолга, чтобы вести переговоры (по другой проблематике)», — сказал Трамп.

В опубликованном на прошлой неделе аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около 22 трлн долларов. Как сообщала в начале января телекомпания CNN, проанализировавшая данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился на более чем 2 трлн долларов.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году. В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с 20 трлн долларов до 21 трлн.