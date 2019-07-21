Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет 24 июля. Об этом канцлер Казначейства объявил в воскресенье в интервью программе Первого телеканала BBC «Шоу Эндрю Марра».



Отвечая на вопрос, готов ли он к тому, что новый премьер-министр уволит его с должности, Хаммонд сказал: «Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку». «Я намереваюсь подать Терезе Мэй прошение об отставке еще до того, как она поедет в Букингемский дворец для того, чтобы самой подать в отставку в предстоящую среду», — добавил глава Минфина.

Хаммонд объяснил этот шаг различиями во взглядах на будущее страны с Борисом Джонсоном, который, по его расчетам, станет новым главой правительства. «Как я понимаю, условия, которые он ставит перед теми, кто будет работать в его правительстве, состоят в том, что вам следует согласиться с выходом [страны из ЕС] без сделки 31 октября, под чем я никогда не подпишусь», — пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что «очень важно, чтобы у премьер-министра был министр финансов, который будет работать с ним в тесной связке».