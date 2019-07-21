В Канаде разыгран джекпот популярной национальной лотереи «6 из 49» в размере 9,1 млн канадских долларов (7 млн долларов США). Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.



«Выпавшие номера — 4, 21, 30, 41, 44 и 46. Бонус-число — 5», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Еще один участник розыгрыша стал обладателем утешительного приза в размере 1 млн канадских долларов (770 тыс. долларов США). Этот билет был также реализован в Онтарио.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, при этом имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы выигрыши в размере 60 млн долларов в другую популярную лотерею — Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов США. В последний раз крупный джекпот в Канаде был разыгран в Lotto Max в апреле этого года и составил 55 млн канадских долларов (41 млн долларов США).