Первые торги стартовали на Китайской фондовой бирже SSE STAR Market для технологических компаний.

Официальная церемония открытия торгов, в которых принимают участие 25 компаний, состоялась в 9:30 по местному времени (4:30 мск) на площадке Шанхайской фондовой биржи.

Новая площадка, о создании которой объявил лично председатель КНР Си Цзиньпин, призвана стать важной платформой по привлечению инвестиций для китайских технологических предприятий.

Площадка SSE STAR Market (Sci-Tech innovAtion boaRd) была официально запущена 13 июня этого года Комиссией по регулированию ценных бумаг КНР на базе Шанхайской фондовой биржи. Биржа должна привлечь перспективные стартапы, которые в будущем могут дорасти до уровня таких китайских технологических гигантов, как Xiaomi, Tencent или Alibaba, и не допустить первичного размещения их акций на биржах Нью-Йорка или Гонконга.

Заявки на проведение IPO (первичного публичного размещения акций) на новой площадке направили более 140 технологических и научных компаний со всей страны, Комитет по листингу акций биржи провел экспертную оценку и уже одобрил заявки 31 компании. При этом только 25 компаний к настоящему моменту получили официальное одобрение от комиссии по регулированию ценных бумаг КНР, именно их акции и будут участвовать в торгах на первом этапе работы биржи.

Еще одним важным преимуществом новой площадки стал сокращенный период процедуры проведения IPO, обычно для китайских компаний он занимает в среднем до двух с половиной лет, однако для SSE STAR Market на весь процесс уйдет около 70 дней. Частично это стало возможным благодаря тому, что комиссия по регулированию ценных бумаг КНР будет заниматься преимущественно проверкой финансовой информации, в то время как большая часть полномочий перешла Шанхайской фондовой бирже, которая в итоге и будет принимать решение о том, соответствует ли та или иная компания требованиям для одобрения проведения IPO.

Эксперты рассматривают STAR Market в качестве инструмента китайских властей по привлечению частных инвестиций в сектор технологических инноваций и обеспечению солидной основы для дальнейшего развития китайских предприятий этой сферы.