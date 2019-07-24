Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам первого полугодия 2019 года составил 2,949 млрд евро против прибыли в 521 млн евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности банка.



Разводненный убыток на акцию составил 1,59 евро против прибыли год назад в 0,09 евро. Выручка составила 12,554 млрд евро, что на 7,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во II квартале чистый убыток достиг 3,15 млрд евро против 401 млн евро прибыли в соответствующем периоде 2018 года. Разводненный убыток на акцию составил 1,66 евро против прибыли в 0,03 евро годом ранее. Выручка банка за квартал составила 6,203 млрд евро, сократившись на 5,9% в годовом выражении.

​Deutsche Bank может потерять около 5 млрд евро из-за реструктуризации В этом году Deutsche Bank сообщит о чистых убытках.

«Мы уже приняли серьезные меры по реализации нашей стратегии по преобразованию Deutsche Bank, что отразилось в наших результатах. Значительная часть наших расходов по реструктуризации уже учтена в показателях за второй квартал», — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга.

Издержки, связанные с реструктуризацией, составили во II квартале 3,4 млрд евро. За их вычетом чистая прибыль за период оценивается в 231 млн евро (в 1,7 раза меньше по сравнению с предыдущим годом). Ранее в июле банк сообщил, что к 2022 году намерен сократить свой штат примерно на 18 тыс. сотрудников, или на 20%.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.