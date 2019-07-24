Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассчитывает в ближайшие годы нарастить свой общий кредитный портфель в Белоруссии до 1 млрд евро. Об этом заявил в среду вице-президент ЕИБ Вазил Худак.

«Если ситуация будет развиваться, как мы планируем, то ожидаем, что годовой объем финансирования проектов в Беларуси достигнет 200—300 миллионов евро, и тогда через два-три года мы сможем довести общий кредитный портфель до 1 миллиарда евро», — отметил вице-президент ЕИБ, слова которого приводит агентство БелТА .

ЕИБ присутствует в Белоруссии с 2015 года, первые кредитные соглашения с белорусской стороной были подписаны в 2018 году. Они касались поддержки малого и среднего предпринимательства.

С Белагропромбанком было подписано соглашение на 50 млн евро, с Беларусбанком — на 25 млн евро. Кроме того, ЕИБ на 85 млн евро профинансировал проект по реконструкции Минской водоочистной станции.