Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов.

«Facebook Inc. заплатит рекордный штраф в 5 млрд долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей», — говорится в заявлении ведомства.

В 2018 году газета New York Times сообщила, что британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая во время предвыборной кампании с Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 млн пользователей соцсети.

Facebook будет оштрафована на 5 млрд долларов из-за Cambridge Analytica Пока Facebook не комментирует произошедшее.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

В начале апреля 2018 года соцсеть в письме подтвердила Еврокомиссии, что данные до 2,7 млн европейских пользователей могли оказаться в распоряжении британской фирмы.