Украина, а также Болгария, Латвия и Польша к 2050 году потеряют более 30% рабочей силы. Так считают в Международном валютном фонде (МВФ), ссылаясь на отчет по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

При этом, по оценке фонда, в Словакии и Сербии численность рабочей силы сократится к тому моменту на 20%.

Как отмечается в отчете, избежать этого может помочь политика, направленная на повышение рождаемости, внутренней миграции и доли работоспособной части населения.

Авторы документа ссылаются при этом на опыт ряда стран, которые уже делали ставку на привлечение мигрантов для решения проблемы с сезонной нехваткой рабочей силы: Чехия, Польша и Словакия недавно упростили миграционные процедуры для работников из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе для Украины.

По данным статистики, за 2018 год численность населения Украины уменьшилась на 233,2 тыс. человек, опередив темпы сокращения населения в 2017 году. Как утверждает украинский Госстат, превышение числа умерших над числом рожденных остается существенным: на 100 умерших украинцев приходится 57 живорожденных. К тому же трудовая миграция считается одной из основных угроз Украины, откуда, по данным экспертов, ежемесячно на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек, включая семьи покинувших страну украинцев.