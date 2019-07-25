Национальный банк Грузии в четверг установил официальный обменный курс грузинской валюты, который составил 2,91 лари за доллар. Это минимум за всю историю существования грузинских денег. Информация об обменном курсе опубликована на сайте регулятора, передает ТАСС.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68—2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и в первый раз побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня вновь пошла на спад. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,96.

В среду президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что в стране действует плавающий обменный курс и маленькая по размерам экономика республики зачастую подвергается влиянию шоков извне. Он также заверил общество, что обесценивание носит краткосрочный характер и в скором будущем валюта начнет стабилизироваться.