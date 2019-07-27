Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием возместить 100 млн долларов за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно материалам делам, имеющимся в распоряжении корреспондента ТАСС, иск был подан в четверг, 25 июля. Прокуратура требует от россиянина уплаты штрафа в размере 12 млн долларов. При этом интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить 88 млн 596 тыс. 314 долларов.

В иске, который был подан в федеральный суд Северного округа штата Калифорния, отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, который, по мнению прокуратуры, занимал в компании «высокую руководящую должность», не предприняли попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Помимо этого они якобы не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.

Греческий суд продлил содержание россиянина Винника под стражей еще на полгода Его адвокат назвал это решение «редчайшим случаем для Греции».

При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, многие из них были из США. Так, в иске отмечается, что только с территории Соединенных Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тыс. биткоинов на общую сумму более 296 млн долларов.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне не существующую ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018-м он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом — во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.