Служба внутренних доходов (СВД, налоговое ведомство) США начала оповещение держателей криптовалют о возможном нарушении ими федерального налогового законодательства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова главы СВД Чарльза Реттига.

«Налогоплательщики должны со всей серьезностью отнестись к этим письмам, — указал он. — СВД расширяет свою активность, в том числе в отношении криптовалют».

При этом в налоговом ведомстве не уточнили, какие именно последствия могут грозить держателям криптовалют. Отмечается лишь, что речь может идти о разнообразных штрафах. Рассылка писем должна быть завершена к концу августа.

В начале июля президент США Дональд Трамп критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. «Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — отметил американский лидер.