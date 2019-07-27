Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов (45,5 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число — 30», — уточнили организаторы.

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Ни один из шести так называемых утешительных призов в размере 1 млн канадских долларов каждый (760 тыс. долларов) разыгран не был. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в другую национальную лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годы в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.