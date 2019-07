Банки JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG, Barclays Plc, Citigroup Inc. и Royal Bank of Scotland Group Plc обвиняются в Великобритании в манипулировании валютными курсами, сумма иска составляет около 1 млрд фунтов (1,2 млрд долларов), сообщает агентство Bloomberg.



Как отмечается, к банкам подали коллективный иск пенсионные фонды, хедж-фонды и корпорации, заявляющие, что пострадали от манипулирования валютными курсами в 2007—2013 годах, и требующие компенсации ущерба.

Председатель британского пенсионного фонда Майкл О'Хиггис сообщил агентству, что «судебный процесс может занять от трех до пяти лет» и банкам, если они проиграют суд, придется выплатить около 1 млрд фунтов.

В мае Европейская комиссия оштрафовала Barclays, RBS, Citigroup, JP Morgan и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. на общую сумму 1,07 млрд евро за участие в картельном сговоре на валютном рынке. Расследование ЕК показало, что некоторые отдельные трейдеры на спотовом валютном рынке от лица вышеуказанных банков обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами и иногда координировали свои торговые стратегии через различные профессиональные онлайн-чаты. При этом UBS избежал штрафа, так как первым рассказал регулятору о сговоре.