Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по снижению ВВП Венесуэлы в 2019 году с 25% до 35% из-за упадка в нефтяной промышленности, которая вряд ли сможет восстановиться в ближайшее время, сообщил журналистам директор департамента западного полушария МВФ Алехандро Вернер.



«В отношении Венесуэлы мы пересмотрели наши ожидания по падению экономики (страны). Мы ожидали падения на 25%, теперь ожидаем сокращения на 35% в этом году, в основном из-за большого упадка в производстве нефти в течение первых шести месяцев, который, как мы ожидаем, продолжится. Мы не видим ни одного сигнала того, что производство нефти в Венесуэле могло бы начать восстановление», — сообщил он.

«Мы также не видим никакого фактора, который бы объяснил, почему экономика может вести себя лучше (чем ожидает МВФ. — Прим. ред.)», — добавил глава департамента.

При этом Вернер сообщил, что месячная инфляция в Венесуэле замедлилась благодаря действиям, предпринятым Центральным банком. Поэтому фонд ожидает инфляцию значительно меньшую, чем 10 млн процентов, прогнозировавшихся на этот год.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в июле на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) заявил, что страна начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти.