Национальная судебная коллегия Испании решила привлечь к ответственности как юридическое лицо банк BBVA в рамках дела, которое было возбуждено против бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо. Об этом сообщает в понедельник газета El Pais .

По информации издания, прокуратура по делам коррупции страны обвиняет финансовое учреждение во взяточничестве, в разглашении тайны и коррупции. Ведомство считает, что BBVA мог заключать незаконные контракты и проводить незаконные платежи компании Вильарехо.

Прокуратура хотела расследовать, не просил ли банк шпионить за разными людьми, пользуясь услугами предприятия экс-инспектора, с целью получить информацию, касающуюся одной из испанских строительных компаний. Теперь BBVA, который является вторым по величине банком в Испании, должен выбрать человека, который будет представлять кредитную организацию в суде.