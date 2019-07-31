Дефицит государственного бюджета Саудовской Аравии в первой половине 2019 года сократился более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении Министерства финансов королевства.



За первые шесть месяцев 2019 года дефицит бюджета составил 5,7 млрд саудовских риалов (1,5 млрд долларов США) по сравнению с 41,7 млрд риалов (11,1 млрд долларов США) за тот же период прошлого года.

По словам министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана, эти цифры «подтверждают успешность финансовых и структурных реформ, проводимых правительством… а также прогресс в осуществлении проектов развития, согласно «Видению-2030».

Согласно опубликованным данным, за январь — июнь 2019 года нефтяные доходы Саудовской Аравии выросли на 15%, а прочие доходы — на 14,4%, в том числе благодаря недавно введенному в королевстве налогу на добавленную стоимость (НДС).