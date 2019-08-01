Сенат конгресса США одобрил в четверг законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировал телеканал C-SPAN .



В начале прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация и лидеры конгресса достигли договоренности по вопросу повышения потолка госдолга.

Палата представителей ранее уже одобрила законопроект, теперь он поступит на подпись главе Белого дома.

Глава ФРС: госдолг США растет быстрее, чем экономика страны По словам Пауэлла, «налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития».

Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

Как сообщалось, госдолг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке 21,5 трлн долларов.