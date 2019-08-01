Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 млрд долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте. При этом американский лидер отметил позитивный настрой на достижение торговой сделки с Китаем.



«Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие 10% пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов», — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.

По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 млрд долларов.

«Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее», — написал Трамп.

Он сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил «конструктивный» характер.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ китайское Министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.