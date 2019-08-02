В прошлом году США ввели запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав при этом ряд исключений

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит второй пакет санкций против России по делу Скрипалей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает ТАСС .

Источники не рассказали, о каких именно рестрикциях идет речь.

Главой США был подписан указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Этот же закон стал юридическим основанием введений против России первого пакета ограничений по делу Скрипалей в конце августа прошлого года.

ТАСС направил запрос в американское правительство с просьбой прокомментировать введение второго пакета санкций, однако комментариев не получил.

Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах Сильные макроэкономические показатели помогут Москве справиться с ограничениями, отметил аналитик агентства Эрик Ариспе.

В прошлом году США ввели запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав при этом ряд исключений.

Закон США о химоружии предусматривает введение второго пакета санкций примерно через три месяца после принятия первого. Второй пакет санкций не исключает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия и импорта США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. В том числе в пакет может входить лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется российским правительством, блокирование Вашингтоном кредитов Москве в международных финансовых организациях.

Путин: Россия не будет просить США отменять санкции Президент РФ надеется, что здравый смысл в этом вопросе в конце концов восторжествует.

В американской администрации ранее выражали надежду, что до применения этих ограничений (их еще называли «драконовскими») не дойдет.