Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и США, заявил глава МИД КНР Ван И журналистам на министерской встречи АСЕАН в Бангкоке, комментируя последнее решение американской стороны.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 млрд долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.

«Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий», — заявил Ван И, слова которого приводит Шэньчжэньское спутниковое телевидение.

​США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ китайское Министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.

Трамп ранее провел на саммите в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство «Синьхуа», американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.