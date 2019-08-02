Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн eвро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

«Данные демонстрируют положительную динамику по всем основным показателям деятельности, включая активы, кредитный портфель и уровень капитализации. Отчетность прошла обзорную проверку аудиторами — международной компанией EY Венгрия», — отмечается в релизе.



Так, объем активов за отчетный период достиг 1,276 млрд евро, увеличившись по сравнению с концом 2018 года почти на 7%.



Капитал банка за первые шесть месяцев текущего года вырос на 4% до 392,5 млн евро. В частности, среди факторов, повлиявших на улучшение данного показателя, отмечаются рост оплаченного капитала, положительная переоценка портфеля ценных бумаг и зафиксированная чистая прибыль за отчетный период.



Кредитный портфель на конец первого полугодия 2019 года достиг величины в 755,5 млн евро. Доля проектов, реализуемых банком в европейских государствах-акционерах, составляет на сегодня более 51%. Значимую долю в портфеле банка занимают проекты с интеграционной составляющей, которые реализуются в интересах двух и более стран-акционеров. На конец отчетного периода на такие инвестиции приходилось более 35% общего объема.



В рамках реализуемой программы поддержки торгового финансирования (ППТФ) за отчетный период были выпущены 24 сделки на сумму 92 млн евро.

Доля проблемных кредитов сохраняется на рекордно низком уровне 1,8%.

В марте международное рейтинговое агентство S&P Global повысило долгосрочный кредитный рейтинг МИБа до уровня «A-» со «стабильным» прогнозом. Это позволило банку закрепить свои позиции в клубе международных финансовых институтов со средним рейтингом «А».



«МИБ продолжает всестороннее развитие своей деятельности, — отметил председатель правления МИБа Николай Косов. — В первом полугодии 2019 года в соответствии с решением стран-участниц успешно состоялся перенос нашей штаб-квартиры в Будапешт (Венгрия). При этом ежедневные операции ни на минуту не утратили заданных темпов. Опубликованная финансовая отчетность является ярким тому подтверждением. Мы намерены и впредь предпринимать все усилия для обеспечения роста масштаба и результативности работы по всем направлениям на благо экономик наших акционеров».

МИБ создан в 1970 году. На данный момент странами-членами, акционерами банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

