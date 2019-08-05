Новые санкции против России вступят в силу 26 августа, говорится в сообщении Минфина США. Госдепартамент США изначально сообщал, что они вступят в силу 19 августа.



«Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, который необходим по закону CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года. — Прим. ред.)», — сообщает ведомство.

Поводом для санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием». Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Второй пакет санкций США против России в рамках дела Скрипалей включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка Министерства торговли США.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые санкции, отметил, что российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям, а финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

